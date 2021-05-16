15 мая в День Европы в Киеве на Михайловской площади состоялась мировая премьера балета, написанного более века назад композитором Федором Якименко.

Произведение под названием На берегах Днепра нашел в Парижском муниципальном архиве дирижер Кирилл Карабиц.

Раньше на сцене этот балет никогда не звучал.

Людей в знак уважения попросили включить фонарики на телефонах.

Играть на площади будут и завтра, 16 мая.

Чтобы людям было удобно, организаторы обустроили места для сидения.



























Балет на Михайловской площади: как в Киеве празднуют День Европы / 7 фотографий

День Европы в Киеве

15 мая в Украине отмечают День Европы. Праздник начали в 2003 году для прославления общих ценностей и истории всех наций европейского континента.

Какие мероприятия по случаю Дня Европы состоятся в Киеве, читайте в материале Фактов ICTV.