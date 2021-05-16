Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Только одна область оранжевая: в Украине обновили зоны карантина

діти в масках

По состоянию на 16 мая 2021 года Черкасская область остается единственной в оранжевой зоне эпидемической опасности.

В других областях Украины установлен желтый уровень эпидемической опасности.

В то же время девять регионов уже сейчас соответствуют зеленой зоне по показателям эпидемического порога заболеваемости Covid-19.

Читайте
Литва предоставит Украине 100 тыс. доз вакцины от Covid-19

Это — город Киев, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Херсонская и Черниговская области.

Ни одна область в настоящее время не попала в красную зону, хотя показатели заболеваемости Covid-19 преимущественно держатся на высоком уровне. Также ни один регион не попал в зеленую зону.

Карантин в Украине

С 24 февраля 2021 года в Украине действует модель адаптивного карантина.

адаптивний карантин - червоний рівень

Согласно ей, регионы из-за ситуации с коронавирусом относят в разные зоны — красную, оранжевую, желтую и зеленую. Подробнее о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка