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Факты / Украина
Марія Степанюк |

Военная техника “ЛНР” разгромила кладбище на оккупированной Луганщине

Зруйноване кладовище у Перевальську

Военная техника боевиков “ЛНР” проехалась по местному кладбищу, уничтожив там памятники и могилы. Это произошло на временно неподконтрольном Украине городе Перевальск, что в 40 км от Луганска.

По словам местных жителей, танк оккупантов слетел с дороги в районе пятой шахты, но не остановился и разрушил памятники.

— Горе… Мы шли к могилам, которые стерты траками танка, разбитые памятники, фотографии умерших разбросаны, все изуродовано… Словно после бомбежки, — так описала увиденное жительница Перевальска.

Еще одна местная жительница написала, что танк оккупантов вырывал с корнем деревья, а от некоторых могил ничего не осталось.

— Лично была там, проехались — это мягко сказано, на половину кладбища туда, потом разворот и обратно, деревья вырваны с корнем, разворот на могиле, от нее ничего не осталось.

  • Военная техника "ЛНР" разгромила кладбище на оккупированной Луганщине — ФОТО
  • Военная техника "ЛНР" разгромила кладбище на оккупированной Луганщине — ФОТО
  • Военная техника "ЛНР" разгромила кладбище на оккупированной Луганщине — ФОТО
  • Военная техника "ЛНР" разгромила кладбище на оккупированной Луганщине — ФОТО
  • Военная техника "ЛНР" разгромила кладбище на оккупированной Луганщине — ФОТО
  • Военная техника "ЛНР" разгромила кладбище на оккупированной Луганщине — ФОТО
  • Военная техника "ЛНР" разгромила кладбище на оккупированной Луганщине — ФОТО
  • Военная техника "ЛНР" разгромила кладбище на оккупированной Луганщине — ФОТО
Военная техника “ЛНР” разгромила кладбище на оккупированной Луганщине / 4 фотографии

Подобное на этом кладбище происходит уже не впервые. В 2020 году от таких действий боевиков пострадало меньше могил. Жители даже обращались к местной “власти”, но никаких результатов — никого не наказали, а также не возместили людям убытки.

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Также люди жалуются, что по улицам теперь страшно ходить из-за военной техники террористов, которая постоянно передвигается городскими дорогами.

Наемники РФ разместили более 250 единиц военной техники

Украинская сторона СЦКК в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ 8 мая сообщила о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников.

Беспилотный летательный аппарат миссии зафиксировал вооружения и военную технику вооруженных формирований РФ с нарушением линии отвода в Донецкой и Луганской областях.

Источник: Новости Донбасса

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