В 2021 году для участия во внешнем независимом оценивании зарегистрировались почти 390 тыс. человек.

Это количество чуть ли не самое большое за последние годы существования системы оценивания, сообщил руководитель Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко на пресс-конференции 17 мая.

— В этом году количество зарегистрированных лиц для прохождения внешнего независимого оценивания является едва ли не самым крупным за последние годы существования системы ВНО. Почти 390 тыс. участников мы будем рады приветствовать в каждом из пунктов тестирования, — отметил Валерий Бойко.

Всего в этом году для прохождения ВНО зарегистрировалось 389 710 человек. Больше всего абитуриентов будут сдавать украинский язык и литературу.

Какие предметы самые популярные:

украинский язык и литература — 250 681 человек;

украинский язык — 126 401 абитуриент;

история Украины — 298 972 выпускника;

математика — 291 789 школьников.

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ВНО 2021

В этом году выпускники будут проходить ВНО 2021 после учебного года, часть которого им пришлось получать знания удаленно.

Это может повлиять на качество их образования и на общие результаты тестов в стране.

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