По состоянию на 18 мая 2021 года Донецкая область перешла в оранжевую зону эпидемической опасности.

А в желтой зоне теперь Черкасская область. Также все остальные области Украины находятся в этой зоне.

В то же время шесть регионов сейчас соответствуют зеленой зоне по показателям эпидемического порога заболеваемости Covid-19.

Это — город Киев, Винницкая, Закарпатская, Киевская, Николаевская и Полтавская области.

Ни одна область пока не попала в красную зону, хотя показатели заболеваемости Covid-19 преимущественно держатся на высоком уровне. Также ни один регион не попал в зеленую зону.

Карантин в Украине

С 24 февраля 2021 года в Украине действует модель адаптивного карантина.

Согласно ей, регионы из-за ситуации с коронавирусом относят в разные зоны — красную, оранжевую, желтую и зеленую. Подробнее о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.