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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Из-за порывов ветра и сильного дождя 120 населенных пунктов остались без света

Погода, дождь, дощ

По состоянию на утро 17 мая в результате сложных погодных условий произошло обесточивание 120 населенных пунктов в пяти областях.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

По данным спасательной службы, из-за порывов ветра и сильного дождя остаются обесточенными 120 населенных пунктов в Днепропетровской (59), Херсонской (29), Кировоградской (27), Черкасской (3) и Житомирской (2) областях.

Чтобы восстановить электроснабжение в этих местностях, привлекли бригады облэнерго.

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Погода в Украине

По данным Укргидрометцентра, погода в Украине 17 мая преимущественно будет теплой, но ожидаются грозы почти на всей территории страны.

Температура будет держаться на уровне до +21 градусов, однако ночью похолодает — температура опустится до +9 градусов.

Источник: ГСЧС

Фото: Pexels

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