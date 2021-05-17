В Украине восьмую неделю подряд стабильно снижается заболеваемость коронавирусом. Есть области, которые в ближайшем времени могут перейти в зеленую карантинную зону.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания под председательством президента Владимира Зеленского.

Он отметил, что на сегодняшний день в Украине 243 тыс. активных больных, на пике эпидемии было 420 тыс.

По его словам, сейчас почти все области находятся в желтой зоне, только Черкасская область — в оранжевой по коэффициенту выявления случаев инфицирования.

— Также есть часть областей, которые могут перейти на зеленый уровень эпидемической опасности, — подчеркнул Шмыгаль.

Зоны карантина в Украине

По состоянию на 17 мая, по данным Минздрава, только Черкасская область остается единственной в оранжевой зоне эпидемической опасности.

Все остальные регионы — в желтой зоне, однако девять из них уже сейчас соответствуют показателям, по которым их можно переводить в зеленую.

Речь идет о Киеве, Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Херсонской и Черниговской областях.