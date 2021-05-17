На станции метро Арсенальная в Киеве пассажир попал под поезд. По этой причине на нескольких станциях останавливали движение поездов.

На красной ветке поезда курсировали от станции Академгородок до станции Крещатик, а также от станции Дарница до станции Лесная. Станции Арсенальная, Днепр, Гидропарк и Левобережная закрывали для входа пассажиров.

На место происшествия вызвали медиков и правоохранителей, которые провели необходимую работу. В полиции сообщили, что правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Сейчас поезда в Киевском метрополитене восстановили движение — все станции метро работают в обычном режиме.

Стоимость метро в Киеве

Накануне стало известно, что в Киеве могут повысить стоимость проезда в метро. Однако такое решение официально еще не утвердили.

Трудовой коллектив Киевского метрополитена обратился в КГГА, поскольку во время карантина в Киеве предприятие понесло убытки. Однако такая просьба вызвала массу негативных комментариев от местных жителей. По их мнению, 21 грн за проезд в одну сторону — дорогое удовольствие.