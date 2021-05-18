Господин Степанов начал свою политическую игру — Корниенко

Профильный комитет Верховной Рады не рекомендовал увольнять министра здравоохранения Украины Максима Степанова, но и не рекомендовал его оставить. Об этом заявил председатель фракции Слуга народа Александр Корниенко в эфире программы Свобода слова на ICTV.

— Он рекомендовал определить залом (голосованием депутатов, — Ред.). Там действительно семь на семь голосов было, один коллега проголосовал против. Я думаю, что это вопрос отношения к Степанову и того, что происходит в комитете. Мы уже общались с коллегами из медицинского комитета, что их беспокоит. Только что было заседание фракции, там часть людей убедилась, что господин Степанов начал какую-то свою политическую игру, о чем он сам об этом открыто говорит, — сказал Корниенко.

Он добавил, что если нынешний глава Минздрава хочет строить собственную политическую карьеру, то в этом не должны ему мешать.

Среди причин представления на отставку Максима Степанова называют провал вакцинации и закупки вакцин.

— Это очень чувствительный вопрос во всем мире. Если ты небрежно или неэффективно делаешь маленький кусочек работы, например, вовремя не позвонил, не поехал или несвоевременно начал реализовывать на бумаге договоренность, которую политически достиг с руководством компании президент Украины, то ты просто теряешь вакцину, — добавил Корниенко.

Глава фракции Слуги народа подчеркнул, что одна часть — это получить вакцины в страну, где помогает политическое руководство и президент, а другая — это организовать процесс вакцинации.

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14 мая в Верховную Раду внесли представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова с должности.

Соответствующий документ об увольнении главы Минздрава в парламент поступил от премьер-министра Дениса Шмыгаля.