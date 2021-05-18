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Факты / Украина / Политика
Дмитро Кудрявцев |

Рада проведет внеочередное заседание 20 мая — Арахамия

Рада проведет внеочередное заседание 20 мая — Арахамия

Верховная Рада Украины планирует провести внеочередное заседание в четверг, 20 мая.

Как рассказал глава фракции Слуга Народа Давид Арахамия, на заседании парламента рассмотрят законопроекты, связанные с получением макрофинансовой помощи от Евросоюза и транша Международного валютного фонда.

— В повестку дня войдут 10 законов – так называемые “макрофин” и “МВФ”, – сообщил Арахамия.

По его словам, ожидается, что все законопроекты пройдут в первом чтении. Он ожидает, что половина из них получит одобрение во втором чтении, а все остальные будут рассматриваться в первую неделю июня.

Помимо прочего, Арахамия отметил, что 21 мая депутаты будут рассматривать новую редакцию проекта о приведении в соответствие с Конституцией Украины закона о Национальном антикоррупционном бюро.

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Кандидатуры на пост глав Минздрава, Минэкономики и Мининфраструктуры

Ранее сегодня нардепы от фракции Слуга Народа утвердили кандидатуры на смену трех министров.

На должность министра инфраструктуры утвердили кандидатуру Александра Кубракова, Алексея Любченко — на должность министра экономики.

Кроме того, главный санитарный врач Виктора Ляшко возглавит Министерство здравоохранения.

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