Рада проведет внеочередное заседание 20 мая — Арахамия

Верховная Рада Украины планирует провести внеочередное заседание в четверг, 20 мая.
Как рассказал глава фракции Слуга Народа Давид Арахамия, на заседании парламента рассмотрят законопроекты, связанные с получением макрофинансовой помощи от Евросоюза и транша Международного валютного фонда.
— В повестку дня войдут 10 законов – так называемые “макрофин” и “МВФ”, – сообщил Арахамия.
По его словам, ожидается, что все законопроекты пройдут в первом чтении. Он ожидает, что половина из них получит одобрение во втором чтении, а все остальные будут рассматриваться в первую неделю июня.
Помимо прочего, Арахамия отметил, что 21 мая депутаты будут рассматривать новую редакцию проекта о приведении в соответствие с Конституцией Украины закона о Национальном антикоррупционном бюро.
Кандидатуры на пост глав Минздрава, Минэкономики и Мининфраструктуры
Ранее сегодня нардепы от фракции Слуга Народа утвердили кандидатуры на смену трех министров.
На должность министра инфраструктуры утвердили кандидатуру Александра Кубракова, Алексея Любченко — на должность министра экономики.
Кроме того, главный санитарный врач Виктора Ляшко возглавит Министерство здравоохранения.