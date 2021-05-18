Раду не устраивает политика назначения исполняющих обязанности министров – Разумков

Депутатов Верховной Рады Украины не устраивает политика назначения исполняющих обязанности министров.

Как заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, таким образом ряд чиновников избегает ответственности за свои действия на посту.

— Глава министерства, согласно Конституции, должен быть утвержден Верховной Радой. Люди работают в качестве и.о., а потом переходят на другие направления – в том числе НАК Нафтогаз. Но избиратели при этом не разбираются, они знают, что министров должен назначать парламент, — подчеркнул Разумков.

Спикер ВР подчеркнул, что такие люди не могут претендовать на посты глав ключевых министерств.

Именно поэтому, как считает Разумков, необходимо понимать, кто конкретно займет должности министров, после увольнения действующих чиновников.

Отставка Степанова, Криклия и Петрашко

До конца недели депутаты могут рассмотреть вопрос отставки министров инфраструктуры, экономики и здравоохранения – Владислава Криклия, Игоря Петрашко и Максима Степанова соответственно.

Как сообщил Дмитрий Разумков, если удастся собрать 150 подписей — будет созвано внеочередное заседание Верховной Рады на вторник в 16.00. В таком случае еще один сессионный день, в повестку которого войдет назначение новых министров, будет назначено на четверг.

В то же время спикер ВР напомнил руководству парламентских фракций, что нужно заслушать министров, написавших заявления об отставке.