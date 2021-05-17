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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

В Дії теперь можно получить строительный паспорт и разрешение на выполнение строительных работ

Дія

17 мая на Diia Summit 2.0 рассказали о новинке в приложении и на портале Дія — строительные услуги.

О таких услугах рассказал первый заместитель Минцифры Алексей Вискуб во время выступления.

В Украине оцифровали галузь строительства и убирали чиновника из процесса принятия решений.

Теперь можно легко получить строительные услуги онлайн в Дії.

Услуги в сфере строительства предусматривают:

  • декларацию и сертификат о готовности к эксплуатации объекта;
  • выдачу строительного паспорта;
  • разрешение на выполнение строительных работ.
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Также во время форума Украины 30. Цифровизация президент Владимир Зеленский сообщил, что движение страны к масштабной цифровизации остается неизменным.

По его словам, невозможно не признать тот факт, что в Украине уже состоялась диджитал-революция.

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