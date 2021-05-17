В Дії теперь можно получить строительный паспорт и разрешение на выполнение строительных работ

17 мая на Diia Summit 2.0 рассказали о новинке в приложении и на портале Дія — строительные услуги.
О таких услугах рассказал первый заместитель Минцифры Алексей Вискуб во время выступления.
В Украине оцифровали галузь строительства и убирали чиновника из процесса принятия решений.
Теперь можно легко получить строительные услуги онлайн в Дії.
Услуги в сфере строительства предусматривают:
- декларацию и сертификат о готовности к эксплуатации объекта;
- выдачу строительного паспорта;
- разрешение на выполнение строительных работ.
Также во время форума Украины 30. Цифровизация президент Владимир Зеленский сообщил, что движение страны к масштабной цифровизации остается неизменным.
По его словам, невозможно не признать тот факт, что в Украине уже состоялась диджитал-революция.