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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

В Дії запустили создание и поддержку петиций

дія додаток

Сегодня, 17 мая, на Diia Summit .2.0 рассказали о новинке в приложении Дія — электронная демократия, а именно местная петиция.

Теперь больше не нужно искать петиции на отдельном сайте, сайте мэрии или области.

В частности, в Полтаве, Луцке, Сумах, Днепре, Черкассах и Херсоне они будут доступны автоматически.

Отныне украинцы могут создавать, просматривать и поддерживать электронные петиции в Дії.

Заполнение заявления занимает до 10 минут.

Также во время форума Украины 30. Цифровизация президент Владимир Зеленский сообщил, что движение страны к масштабной цифровизации остается неизменным.

По его словам, невозможно не признать тот факт, что в Украине уже состоялась диджитал-революция.

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