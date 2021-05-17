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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

В Киеве не будет работать один вестибюль станции метро Позняки — причина

Метро в Киеве

В период с 18 по 22 мая 2021 года вестибюль №2 станции метро Позняки временно не будет работать.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

Речь идет о выходе в направлении станции метро Харьковская.

Его работа будет приостановлена ​​из-за замены турникетов на более современные.

Цены на проезд в метро Киева

В мае из обращения работников Киевского метрополитена к городским властям столицы в сети начала распространяться информация о возможном повышении стоимости проезда в подземке.

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В КГГА объяснили, как это будет происходить. Решение о повышении стоимости проезда принимается после проведения соответствующих процедур и расчетов, объяснил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Подробнее о ценах на проезд в метро Киева читайте на Фактах ICTV.

Источник: Киевский метрополитен

Фото: Depositphotos

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