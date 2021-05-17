В период с 18 по 22 мая 2021 года вестибюль №2 станции метро Позняки временно не будет работать.
Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.
Речь идет о выходе в направлении станции метро Харьковская.
Его работа будет приостановлена из-за замены турникетов на более современные.
Цены на проезд в метро Киева
В мае из обращения работников Киевского метрополитена к городским властям столицы в сети начала распространяться информация о возможном повышении стоимости проезда в подземке.
В КГГА объяснили, как это будет происходить. Решение о повышении стоимости проезда принимается после проведения соответствующих процедур и расчетов, объяснил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Подробнее о ценах на проезд в метро Киева читайте на Фактах ICTV.
Источник: Киевский метрополитен