Национальный банк Украины повысил курс евро и понизил курс доллара к гривне.

На понедельник, 17 мая, НБУ установил курс 27,61 грн/1$.

Повышение цены на евро, согласно курсу на 17 мая, составляет на 33,48 грн/1€.

По сравнению с пятницей, цена на российский рубль и польский злотый повысилась тоже.

Курс валют в Украине от НБУ на 17.05:

$1 – 27,61 грн;

€1 – 33,48 грн;

1 польский злотый – 7,41 грн;

10 российских рублей – 3,74 грн.

Подписание соглашений с Францией

13 мая правительства Украины и Франции заключили четыре рамочных соглашения на общую сумму более €1,3 млрд.

Условиями соглашения предусмотрена поставка 130 электровозов, 370 автолестниц для работы на высотных зданиях, улучшение водоснабжения в Луганской области и качества питьевой воды в Киеве.

Подробнее о подписании соглашений с Францией читайте в материале Фактов ICTV.