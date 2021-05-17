Национальный банк Украины повысил курс евро и понизил курс доллара к гривне.
На понедельник, 17 мая, НБУ установил курс 27,61 грн/1$.
Повышение цены на евро, согласно курсу на 17 мая, составляет на 33,48 грн/1€.
По сравнению с пятницей, цена на российский рубль и польский злотый повысилась тоже.
Курс валют в Украине от НБУ на 17.05:
- $1 – 27,61 грн;
- €1 – 33,48 грн;
- 1 польский злотый – 7,41 грн;
- 10 российских рублей – 3,74 грн.
Подписание соглашений с Францией
13 мая правительства Украины и Франции заключили четыре рамочных соглашения на общую сумму более €1,3 млрд.
Условиями соглашения предусмотрена поставка 130 электровозов, 370 автолестниц для работы на высотных зданиях, улучшение водоснабжения в Луганской области и качества питьевой воды в Киеве.
Подробнее о подписании соглашений с Францией читайте в материале Фактов ICTV.