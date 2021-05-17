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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Тетяна Забожко |

Евро подорожал: курс валют на 17 мая

курс валют_валюта_євро

Национальный банк Украины повысил курс евро и понизил курс доллара к гривне.

На понедельник, 17 мая, НБУ установил курс 27,61 грн/1$.

Повышение цены на евро, согласно курсу на 17 мая, составляет на 33,48 грн/1€.

По сравнению с пятницей, цена на российский рубль и польский злотый повысилась тоже.

Курс валют в Украине от НБУ на 17.05:

  • $1 – 27,61 грн;
  • €1 – 33,48 грн;
  • 1 польский злотый – 7,41 грн;
  • 10 российских рублей – 3,74 грн.

курс валют 17 травня

Подписание соглашений с Францией

13 мая правительства Украины и Франции заключили четыре рамочных соглашения на общую сумму более €1,3 млрд.

Условиями соглашения предусмотрена поставка 130 электровозов, 370 автолестниц для работы на высотных зданиях, улучшение водоснабжения в Луганской области и качества питьевой воды в Киеве.

Подробнее о подписании соглашений с Францией читайте в материале Фактов ICTV.

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