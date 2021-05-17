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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Зеленский готовит пресс-конференцию по итогам двух лет каденции – дата

володимир зеленський

20 мая состоится пресс-конференция президента Владимира Зеленского по итогам его двухлетней работы, сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, разговор с журналистами состоится в широком формате.

– Президент регулярно общается с журналистами во время официальных событий, поездок. Но сейчас будет более широкий формат, – сказал он.

Подоляк также уточнил главные темы пресс-конференция Зеленского. Среди них не только итоги проведенной работы, но и “ключевые направления работы и решения, которые должны быть приняты на протяжение третьего года”.

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В то же время пока прорабатываются возможные ограничения на пресс-конференции в связи с коронавирусом – они будут озвучены в ближайшее время.

Пресс-конференция Зеленского 2020

В 2020 году пресс-конференция президента Владимира Зеленского также состоялась 20 мая. Она прошла во дворе Мариинского дворца и длилась более трех часов.

Год назад глава государства заявил, что еще не успел реализовать свои предвыборные обещания, спорил с журналистами о войне и языковых квотах. Также пообещал строить дороги и мосты, посмотреть медреформу и изменения в образовании.

Главные тезисы пресс-конференции Зеленского — на Фактах ICTV.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Офис президента

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