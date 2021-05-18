Национальный банк Украины продолжает понижать курс евро и понизил курс доллара к гривне.
На вторник, 18 мая, НБУ установил курс 27,55 грн/1$.
Повышение цены на евро, согласно курсу по состоянию на 18 мая, составляет на 33,44 грн/1€.
По сравнению с пятницей, цена на российский рубль и польский злотый повысилась тоже.
Курс валют в Украине от НБУ на 18.05:
- $1 – 27,55 грн;
- €1 – 33,44 грн;
- 1 польский злотый – 7,36 грн;
- 10 российских рублей – 3,71 грн.
Защита от коллекторов
На прошлой неделе НБУ запустил реестр коллекторов.
До августа все подобные компании должны зарегистрироваться в этом реестре, иначе им запретят деятельность.
Подробнее о деятельности коллекторов читайте в материале Фактов ICTV.