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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Дмитро Кудрявцев |

Гривна продолжает укрепляться: курс валют от НБУ на 18 мая

Доллары

Национальный банк Украины продолжает понижать курс евро и понизил курс доллара к гривне.

На вторник, 18 мая, НБУ установил курс 27,55 грн/1$.

Повышение цены на евро, согласно курсу по состоянию на 18 мая, составляет на 33,44 грн/1€.

По сравнению с пятницей, цена на российский рубль и польский злотый повысилась тоже.

Курс валют в Украине от НБУ на 18.05:

  • $1 – 27,55 грн;
  • €1 – 33,44 грн;
  • 1 польский злотый – 7,36 грн;
  • 10 российских рублей – 3,71 грн.

Защита от коллекторов

На прошлой неделе НБУ запустил реестр коллекторов.

До августа все подобные компании должны зарегистрироваться в этом реестре, иначе им запретят деятельность.

Подробнее о деятельности коллекторов читайте в материале Фактов ICTV.

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