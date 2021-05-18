В доме, где проживает мэр Киева Виталий Кличко, разоблачили злоумышленников, которые незаконно поставляли и реализовывали нефтепродукты. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы.

Правоохранители остановили противоправную деятельность группы лиц, которые импортировали в Украину из России и Белоруссии крупные партии горючего. Дельцы подделывали документацию и уклонялись от уплаты налогов.

После этого полученные товары они перерабатывали на горюче-смазочные материалы и продавали за наличные без оформления бухгалтерской документации. По предварительным оценкам, стоимость незаконно импортируемой продукции составляет 100 млн грн.

Правоохранители провели обыски в Луганской, Черниговской и Киевской области и нашли ряд доказательств, в частности нелегально изготовленные нефтепродукты, оборудование и сырье.

По данным СБУ, во время проведения следственных действий в доме на улице Богдана Хмельницкого в Киеве, где проживает мэр Виталий Кличко, была изъята документация, печати 68 предприятий и электронная техника.

Обыски в доме, где живет Кличко

Утром 18 апреля стало известно, что в доме Виталия Кличко прошли обыски. Вооруженные правоохранители пришли в его подъезд.

Впоследствии СБУ объяснила, что дело не касается мэра Киева. Несмотря на это, Кличко утверждает: силовики звонили и стучали в его дверь. Подробнее об обысках в доме Кличко читайте на Фактах ICTV.