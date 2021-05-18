Подтопленные дворы и поврежденные крыши: последствия непогоды в Украине

В Украине уже второй день подряд бушует непогода. В частности, наблюдаются сильные ветры и дожди с грозами. В результате этого большинство населенных пунктов остаются без света.

По состоянию на 18 мая из-за грозы и сильных ветров семь населенных пунктов в Днепропетровской области и один — в Херсонской области остаются без света.

Так, сработала система автоматической защиты линии электропередачи. К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

Кроме того, в Херсонской области из шквала и порывов ветра повреждены крыши 107 зданий.

В частности, непогода повредила кровли домов на территории Каховского, Бериславского и Скадовского районов.

Из них 96 частных домов, три школы, два детских сада, две амбулатории, три здания сельских советов и один Дом культуры.

По данным ГСЧС, жертв и пострадавших нет.

В то же время в поселке Жмеринка Винницкой области в результате осадков произошло подтопление восьми дворов.

Для откачки воды от спасательной службы привлекалось восемь человек и три единицы техники.

Погода в Украине

17 мая в результате сложных погодных условий 120 населенных пунктов в пяти областях остались без света.

В частности, из-за порывов ветра и сильного дождя произошло обесточивание в Днепропетровской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской и Житомирской областях.

Больше о непогоде в Украине читайте на Фактах ICTV.