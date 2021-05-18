Народные депутаты Украины соберутся на пленарное заседание Верховной Рады во вторник, 18 мая. Парламентарии рассмотрят ряд важных документов.

Факты ICTV подготовили повестку дня Верховной Рады на 18 мая 2021 года.

Заседание Верховной Рады IX созыва — повестка дня

Среди прочего, народные депутаты рассмотрят:

проект закона №2415 о внесении изменений в Закон Украины О судоустройстве и статусе судей ;

; внесении изменений в Закон Украины о продаже земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы;

государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы; законопроект об имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права ;

; проект закона №4634 о внесении изменений в статью 367 УК Украины относительно усиления ответственности за служебную халатность , если она повлекла гибель человека;

, если она повлекла гибель человека; проект закона №5119 об упрощении хозяйственной деятельности по производству пива, вин виноградных, вин плодово-ягодных, напитков медовых;

по производству пива, вин виноградных, вин плодово-ягодных, напитков медовых; законопроект о запрете продажи лекарственных средств детям.

Когда Рада проголосует за назначение новых министров?

Верховная Рада может рассмотреть вопрос увольнения трех министров 18 мая.

Если их отправят в отставку, то уже 20 мая может состояться голосование за назначение новых людей на эти должности.

14 мая министр экономики Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий написали заявления об отставке.

Также в Раду поступило представление об увольнении Максима Степанова с должности министра здравоохранения.