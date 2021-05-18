Указом №196/2021 президент Владимир Зеленский указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 14 мая относительно увеличения расходов на безопасность и оборону Украины.

В частности, правительство в бюджетной декларации на 2022-2024 годы должно предусмотреть расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны в объеме не менее 5% от объема ВВП для этого сектора.

Речь идет о подготовке проектов бюджетов на три последующих года.

Кроме того, в течение месяца Кабмин должен подать в Раду законопроект о внесении изменений в статью 33 Бюджетного кодекса (относительно составления бюджетной декларации по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины).