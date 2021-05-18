Биография Виктора Ляшко — что известно

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко вскоре может стать новым министром здравоохранения Украины. Уже на этой неделе его официально могут назначить вместо Максима Степанова — 17 мая президентская фракция Слуга народа утвердила кандидатуру Ляшко.

Факты ICTV собрали главные данные о кандидате на должность главы Минздрава Украины Викторе Ляшко.

Биография Виктора Ляшко

Виктор Ляшко — уроженец Ровенской области. Сейчас ему 41 год — вместе с женой Ириной он воспитывает дочь Дарью.

Образование

Ляшко после школы учился в столичном Медицинском университете им. Богомольца. В 2015 году Ляшко получил степень магистра по специальности государственное управление в сфере здравоохранения в Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. Обучение проходило в заочной форме.

Также Ляшко прошел Барселонский курс Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по лечению туберкулеза.

Карьера

2003-2010 годы — работал в Государственной санитарно-эпидемиологической службе Киева.

Киева. 2010 год — начал карьеру в Министерстве здравоохранения Украины. В течение трех лет он перешел от главного специалиста к должности директора департамента Государственной санэпидемической службы.

Украины. В течение трех лет он перешел от главного специалиста к должности директора департамента Государственной санэпидемической службы. С 2013 по 2014 год — глава Киевского областного лабораторного центра Госсанэпидслужбы.

2014-2018 годы — руководил общественной организацией Инфекционный контроль в Украине. В этот период ОО продвигала проект по лечению туберкулеза.

В 2015 году Виктор Ляшко стал консультантом по вопросам общественного здоровья проекта Реформа ВИЧ-услуг в действии от USAID (Агентство США по международному развитию).

С 2018 до 2019 года — первый заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава.

Центра общественного здоровья Минздрава. Декабрь 2019 года — Виктора Ляшко назначили заместителем министра здравоохранения , тогда должность занимала Зоряна Скалецкая. С тех пор сменилось три министра, однако Ляшко остался работать.

, тогда должность занимала Зоряна Скалецкая. С тех пор сменилось три министра, однако Ляшко остался работать. В марте 2020 года Ляшко также стал главным санитарным врачом. Эту должность восстановили по просьбе президента Украины Владимира Зеленского из-за вспышки пандемии коронавируса.

В начале пандемии коронавируса именно главный врач озвучивал ежедневную статистику по распространению коронавируса и был главным спикером Минздрава. При каденции Степанова Ляшко всегда опережал его в социологических рейтингах.

Согласно соцопросу группы Рейтинг за декабрь 2020 года, Ляшко доверяют 32% населения. Это больше чем в Ульяны Супрун, Ольги Голубовской, Ильи Емца и Зоряны Скалецкий. В то же время только 19% выразили доверие Степанову.

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Амбиции Ляшко

В 2020 году в одном из интервью Ляшко заявил, что не против стать президентом. По его словам, он мог бы попытаться подать кандидатуру в 2029 году. Но потом объяснил, что якобы пошутил.

Кроме того, Ляшко не скрывал желания занять пост главы Минздрава.

— Плох тот солдат, который не хочет стать генералом, — так звучала позиция Ляшко год назад.

Скандалы с участием Ляшко

Виктор Ляшко неоднократно попадал в скандальные ситуации. Общественности не понравился его комментарий о запрете на посещение парков весной 2020 года, когда началась пандемия коронавируса.

Ляшко заявил, что такое решение было принято не только для безопасности граждан, но и для психологического давления и запугивания.

— Когда мы закрывали в свое время парки и делали опрыскивание дорог, это был вопрос не столько влияния на эпидемиологическую ситуацию, сколько на психологическое состояние населения. Закрытие парков создало ощущение, что опасность существует, поэтому люди более добросовестно соблюдали карантин.

Также “прославился” Ляшко посиделками в кафе в компании Владимира Зеленского. Тогда политики во время рабочей поездки остановились в кафе, чтобы выпить кофе.

По всей стране было запрещено находиться в общественных заведениях без масок, а посетителей можно было принимать только на летних террасах. В сети быстро распространился снимок, где чиновники сидят в кафе без средств защиты.

Декларация Виктора Ляшко

За 2020 год Виктор Ляшко заработал более 600 тыс. грн — такую ​​сумму он указал в декларации. Более 22 тыс. грн он получил благодаря процентам в Приватбанке.

Также в собственности Ляшко — автомобиль Skoda Octavia и три земельных участка под Киевом. А у его жены — земельный участок и квартира. Декларация Ляшко в более развернутом формате доступна в материале Фактов ICTV.