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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

В Украине запустят обновленный сайт для оформления субсидии онлайн

комуналка

Министерство социальной политики запустит в Украине обновленный сайт для оформления жилищных субсидий онлайн.

Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко во время пресс-конференции.

— В ближайшие дни, завтра-послезавтра, мы откроем обновленный веб-портал для оформления жилищных субсидий онлайн, — сказал он.

По его словам, на соответствующей платформе любой из претендентов на субсидию сможет заполнить все документы в электронном формате и отправить их в органы социальной защиты населения.

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Новые правила получения субсидии

Кабмин изменил правила назначения субсидии для украинцев с мая 2021 года.

Граждане, желающие получить помощь от государства, должны с 1 мая до 30 сентября подать новое заявление и декларацию о доходах к своему территориальному подразделению по вопросам социальной защиты населения.

Больше о получении субсидии читайте на Фактах ICTV.

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