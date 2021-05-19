Национальный банк Украины повысил курс евро и понизил курс доллара к гривне.
На среду, 19 мая, НБУ установил курс 27,44 грн/1$.
Повышение цены на евро, согласно курсу на 19 мая, составляет на 33,53 грн/1€.
По сравнению со вторником, цена на российский рубль и польский злотый повысилась тоже.
Курс валют в Украине от НБУ на 19.05:
- $1 – 27,44 грн;
- €1 – 33,53 грн;
- 1 польский злотый – 7,41 грн;
- 10 российских рублей – 3,72 грн.
Бюро экономической безопасности
12 мая Кабинет министров принял постановление, которое предусматривает создание в Украине Бюро экономической безопасности.
Накануне закон о его создании подписал также президент Владимир Зеленский.
Основной функцией Бюро будет борьба с экономическими преступлениями и защита экономических процессов от давления силовых органов.