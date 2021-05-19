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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Тетяна Забожко |

Доллар подешевел, евро подорожал: курс валют на 19 мая

Курс валют в Украине

Национальный банк Украины повысил курс евро и понизил курс доллара к гривне.

На среду, 19 мая, НБУ установил курс 27,44 грн/1$.

Повышение цены на евро, согласно курсу на 19 мая, составляет на 33,53 грн/1€.

По сравнению со вторником, цена на российский рубль и польский злотый повысилась тоже.

Курс валют в Украине от НБУ на 19.05:

  • $1 – 27,44 грн;
  • €1 – 33,53 грн;
  • 1 польский злотый – 7,41 грн;
  • 10 российских рублей – 3,72 грн.

курс валют 19 травня

Бюро экономической безопасности

12 мая Кабинет министров принял постановление, которое предусматривает создание в Украине Бюро экономической безопасности.

Накануне закон о его создании подписал также президент Владимир Зеленский.

Основной функцией Бюро будет борьба с экономическими преступлениями и защита экономических процессов от давления силовых органов.

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