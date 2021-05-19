Национальный банк Украины повысил курс евро и понизил курс доллара к гривне.

На среду, 19 мая, НБУ установил курс 27,44 грн/1$.

Повышение цены на евро, согласно курсу на 19 мая, составляет на 33,53 грн/1€.

По сравнению со вторником, цена на российский рубль и польский злотый повысилась тоже.

Курс валют в Украине от НБУ на 19.05:

$1 – 27,44 грн;

€1 – 33,53 грн;

1 польский злотый – 7,41 грн;

10 российских рублей – 3,72 грн.

Бюро экономической безопасности

12 мая Кабинет министров принял постановление, которое предусматривает создание в Украине Бюро экономической безопасности.

Накануне закон о его создании подписал также президент Владимир Зеленский.

Основной функцией Бюро будет борьба с экономическими преступлениями и защита экономических процессов от давления силовых органов.