Кабмин упростил процесс получение субсидии

В Украине в 2021 году правительство решило упростить процедуру получения субсидии.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина.

— С мая 2021 ода были введены новые правила получения помощи, — сказал он.

По словам Шмыгаля, чиновники внимательно анализировали ситуацию, и сегодня внесли определенные коррективы в эти правила.

В частности, новые изменения позволят передавать субсидии без подачи соответствующего заявления, за некоторыми исключениями. В то же время продолжается верификация субсидий.

— Это справедливо и правильно, чтобы их получали те, кто действительно нуждается, — объяснил премьер.

Также правительственные изменения коснутся вопроса наличия нескольких объектов жилья.

Как объясняет Шмыгаль, если вы владелец трех или четырех квартир в Киеве, то субсидия не будет назначаться.

Если в наличии квартира в городе и дом в деревне — то можно получить помощь.

— Так же, если у вас есть еще одно жилье на правах совместной собственности с другими людьми, мы увеличиваем размер депозита, который влияет на то, будет ли получена субсидия, — добавил он.

Кроме того, претендовать на субсидию можно, имея на депозите до 100 тыс. грн.

Также дела о назначении субсидий в отдельных случаях теперь будут рассматривать органы социальной защиты населения.

По мнению премьера, это позволит втрое сократить сроки рассмотрения заявлений.

Как переоформить субсидию

Чтобы переоформить субсидию в 2021 году украинцам нужно подать заявку и декларацию о доходах.

Как отметили в Минсоцполитики, никакого дополнительного документа на получение субсидий подавать не нужно.

Подробнее о переоформлении субсидии в 2021 году — читайте на Фактах ICTV.