МОН вводит ЕГКЭ для магистров и бакалавров — перечень специальностей

Для магистров и бакалавров введут единый государственный квалификационный экзамен. Соответствующее решение приняли 19 мая во время заседания Кабинета министров.

Соответствующее постановление вступит в силу 1 января 2022 года. На разработку и совершенствование задач предусмотрено 4 754,4 тыс. грн.

Согласно документу, теперь расширен перечень специальностей, по которым проводится единый государственный квалификационный экзамен для получения высшего образования.

ЕГКЭ для выпускников уровня бакалавра будет внедрен для следующих специальностей:

кибербезопасность;

атомная энергетика;

медсестринство;

технологии медицинской диагностики и лечения;

государственная безопасность;

безопасность государственной границы;

военное управление (по видам вооруженных сил);

обеспечения войск;

вооружение и военная техника;

пожарная безопасность;

правоохранительная деятельность;

гражданская безопасность;

речной и морской транспорт;

железнодорожный транспорт;

автомобильный транспорт.

Для получения степени магистра следующие специальности:

право;

ветеринарная медицина;

ветеринарная гигиена;

санитария и экспертиза;

стоматология;

медицина;

медицинская психология;

фармация;

промышленная фармация;

физическая терапия;

эрготерапия;

педиатрия;

авиационный транспорт;

транспортные технологии;

публичное управление и администрирование;

международное право.

Также абитуриентам для получения степени магистра необходимо составить Единый государственный экзамен (ЕГЭ).

Поступление в магистратуру 2021

11 мая стартовала регистрация для участия в едином вступительном экзамене по иностранному языку (ЕВЭ) и едином профессиональном испытании (ЕПВИ).

Основная сессия единого вступительного экзамена (ЕВИ) будет проходить 30 июня, а единого вступительного испытания (ЕПВИ) — 2 июля.

Факты ICTV рассказывали, кто осуществляет регистрацию для участия в едином вступительном экзамене и какие нужны документы для участия в ЕВЭ.