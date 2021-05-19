МОН вводит ЕГКЭ для магистров и бакалавров — перечень специальностей

Для магистров и бакалавров введут единый государственный квалификационный экзамен. Соответствующее решение приняли 19 мая во время заседания Кабинета министров.
Соответствующее постановление вступит в силу 1 января 2022 года. На разработку и совершенствование задач предусмотрено 4 754,4 тыс. грн.
Согласно документу, теперь расширен перечень специальностей, по которым проводится единый государственный квалификационный экзамен для получения высшего образования.
ЕГКЭ для выпускников уровня бакалавра будет внедрен для следующих специальностей:
- кибербезопасность;
- атомная энергетика;
- медсестринство;
- технологии медицинской диагностики и лечения;
- государственная безопасность;
- безопасность государственной границы;
- военное управление (по видам вооруженных сил);
- обеспечения войск;
- вооружение и военная техника;
- пожарная безопасность;
- правоохранительная деятельность;
- гражданская безопасность;
- речной и морской транспорт;
- железнодорожный транспорт;
- автомобильный транспорт.
Для получения степени магистра следующие специальности:
- право;
- ветеринарная медицина;
- ветеринарная гигиена;
- санитария и экспертиза;
- стоматология;
- медицина;
- медицинская психология;
- фармация;
- промышленная фармация;
- физическая терапия;
- эрготерапия;
- педиатрия;
- авиационный транспорт;
- транспортные технологии;
- публичное управление и администрирование;
- международное право.
Также абитуриентам для получения степени магистра необходимо составить Единый государственный экзамен (ЕГЭ).
Поступление в магистратуру 2021
11 мая стартовала регистрация для участия в едином вступительном экзамене по иностранному языку (ЕВЭ) и едином профессиональном испытании (ЕПВИ).
Основная сессия единого вступительного экзамена (ЕВИ) будет проходить 30 июня, а единого вступительного испытания (ЕПВИ) — 2 июля.
Факты ICTV рассказывали, кто осуществляет регистрацию для участия в едином вступительном экзамене и какие нужны документы для участия в ЕВЭ.