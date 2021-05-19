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Факты / Украина
Марія Степанюк |

МОН вводит ЕГКЭ для магистров и бакалавров — перечень специальностей

Студенты

Для магистров и бакалавров введут единый государственный квалификационный экзамен. Соответствующее решение приняли 19 мая во время заседания Кабинета министров.

Соответствующее постановление вступит в силу 1 января 2022 года. На разработку и совершенствование задач предусмотрено 4 754,4 тыс. грн.

Согласно документу, теперь расширен перечень специальностей, по которым проводится единый государственный квалификационный экзамен для получения высшего образования.

ЕГКЭ для выпускников уровня бакалавра будет внедрен для следующих специальностей:

  • кибербезопасность;
  • атомная энергетика;
  • медсестринство;
  • технологии медицинской диагностики и лечения;
  • государственная безопасность;
  • безопасность государственной границы;
  • военное управление (по видам вооруженных сил);
  • обеспечения войск;
  • вооружение и военная техника;
  • пожарная безопасность;
  • правоохранительная деятельность;
  • гражданская безопасность;
  • речной и морской транспорт;
  • железнодорожный транспорт;
  • автомобильный транспорт.

Для получения степени магистра следующие специальности:

  • право;
  • ветеринарная медицина;
  • ветеринарная гигиена;
  • санитария и экспертиза;
  • стоматология;
  • медицина;
  • медицинская психология;
  • фармация;
  • промышленная фармация;
  • физическая терапия;
  • эрготерапия;
  • педиатрия;
  • авиационный транспорт;
  • транспортные технологии;
  • публичное управление и администрирование;
  • международное право.

Также абитуриентам для получения степени магистра необходимо составить Единый государственный экзамен (ЕГЭ).

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Поступление в магистратуру 2021

11 мая стартовала регистрация для участия в едином вступительном экзамене по иностранному языку (ЕВЭ) и едином профессиональном испытании (ЕПВИ).

Основная сессия единого вступительного экзамена (ЕВИ) будет проходить 30 июня, а единого вступительного испытания (ЕПВИ) — 2 июля.

Факты ICTV рассказывали, кто осуществляет регистрацию для участия в едином вступительном экзамене и какие нужны документы для участия в ЕВЭ.

Фото: Depositphotos

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