На женщину, которая выбросила украинский паспорт, составили админпротокол

На гражданку Украины, которая не смогла вылететь в Стамбул и демонстративно выбросила украинский загранпаспорт, правоохранители составили админпротокол.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на странице в Facebook сообщил, что за оскорбление в адрес государства и народа Украины у нас не предусмотрена ответственность, но женщину привлекут за мелкое хулиганство и невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

— Сегодня утром во время вылета из аэропорта Харькова по уже правильно оформленным выездным документам на детей гражданке Инне П. полицией был вручен протокол по ст. 173 КУпАП за мелкое хулиганство и ст. 184 КУпАП за уклонение от нормального воспитания детей, — написал он.

Также Геращенко добавил видео, которое было опубликовано в социальных сетях и стало вирусным. На нем женщина раскритиковала пограничников и допустила оскорбительные слова в адрес Украины, а ее дети послали Украину “в *опу”. Также в ролике указан факт вручения протоколов об административных правонарушениях.

Женщину не выпустили из страны из-за того, что она нарушала законодательство. Для выезда из страны с малолетними детьми требуется разрешение обоих родителей, но женщина не предоставила такого документа. Также она не предоставила пограничникам свидетельства о рождении детей.

Сама женщина впоследствии удалила видео и заявила, что это был якобы смонтированный фейк.

Скандал в церкви

3 мая в Храме Рождества Христова две девушки устроили дебош ради видео в Instagram.

Они распивали спиртное, курили электронные сигареты, задували свечи и насмехались над иконами.

После резонанса девушки извинились за свои действия и объяснили свой поступок.

Источник: Антон Геращенко