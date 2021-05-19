Из-за сложных погодных условий в Украине по состоянию на утро 19 мая на территории страны обесточенными остаются 23 населенных пункта в четырех областях.
Больше всего в результате непогоды пострадала Житомирская область.
Где есть случаи обесточивания:
- Житомирская область — 13 населенных пунктов;
- Сумская область — 6 населенных пунктов;
- Донецкая область — 2 населенных пункта;
- Кировоградская область — 2 населенных пункта.
Сейчас к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Кроме того, в городе Червоноград Львовской области в результате интенсивных осадков произошло подтопление.
Вода залила подвальное помещение городской больницы, три жилых дома, пять приусадебных участков и частично три улицы города.
Работники ГСЧС откачали 650 куб. м воды.
Непогода в Украине
С начала недели в Украине бушует непогода.
Страна страдает от дождей с грозами и значительных порывов ветра.
Подробнее о непогоде в Украине читайте на Фактах ICTV.