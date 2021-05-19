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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Подтопленные дома и обесточивание: какие регионы Украины страдают от непогоды

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Из-за сложных погодных условий в Украине по состоянию на утро 19 мая на территории страны обесточенными остаются 23 населенных пункта в четырех областях.

Больше всего в результате непогоды пострадала Житомирская область.

Где есть случаи обесточивания:

  • Житомирская область — 13 населенных пунктов;
  • Сумская область — 6 населенных пунктов;
  • Донецкая область — 2 населенных пункта;
  • Кировоградская область — 2 населенных пункта.

Сейчас к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, в городе Червоноград Львовской области в результате интенсивных осадков произошло подтопление.

Вода залила подвальное помещение городской больницы, три жилых дома, пять приусадебных участков и частично три улицы города.

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Работники ГСЧС откачали 650 куб. м воды.

Непогода в Украине

С начала недели в Украине бушует непогода.

Страна страдает от дождей с грозами и значительных порывов ветра.

Подробнее о непогоде в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: ГСЧС

Фото: Depositphotos

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