Из-за сложных погодных условий в Украине по состоянию на утро 19 мая на территории страны обесточенными остаются 23 населенных пункта в четырех областях.

Больше всего в результате непогоды пострадала Житомирская область.

Где есть случаи обесточивания:

Житомирская область — 13 населенных пунктов;

Сумская область — 6 населенных пунктов;

Донецкая область — 2 населенных пункта;

Кировоградская область — 2 населенных пункта.

Сейчас к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, в городе Червоноград Львовской области в результате интенсивных осадков произошло подтопление.

Вода залила подвальное помещение городской больницы, три жилых дома, пять приусадебных участков и частично три улицы города.

Работники ГСЧС откачали 650 куб. м воды.

Непогода в Украине

С начала недели в Украине бушует непогода.

Страна страдает от дождей с грозами и значительных порывов ветра.

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