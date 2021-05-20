Стороны ТКГ во время консультации в формате видеоконференции гарантировали безопасность для открытия контрольных пунктов въезда-выезда Счастье и Золотое.
Координатор гуманитарной подгруппы Тони Фриш посетит эти КПВВ, чтобы проверить выполнение условий.
Кроме того, украинская сторона предложила согласовать план разминирования с графиком проведения ремонтных работ на ключевых объектах критической инфраструктуры вблизи линии разграничения.
Большинство из таких объектов находится на участках, где должно состояться разминирование в соответствии с решением лидеров Нормандской четверки по итогам Парижского саммита в декабре 2019 года.
Стороны согласились, что меры должны отработать во время следующих консультаций рабочей подгруппы ТКГ по вопросам безопасности.
– Украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения удерживаемых в связи с конфликтом лиц и принимает все необходимые меры для этого. К сожалению, наши предложения не имеют должной реакции российской стороны, – сообщает украинская сторона в ТКГ.
Мероприятия, на которых настаивает украинская делегация:
- соблюдение режима прекращения огня и совершенствование координационного механизма реагирования на его нарушения;
- полный и безусловный доступ Общества Красного Креста и других международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам;
- освобождение удерживаемых лиц;
- разблокировка российской стороной работы КПВВ;
- обеспечение надежного и безопасного доступа миссии ОБСЕ ко всей территории Украины с целью выполнения своего мандата;
- создание как можно скорее международной группы экспертов в трехстороннем формате Украина-Россия-ОБСЕ для оценки экологических рисков от неконтролируемого затопления шахт на временно оккупированных территориях.
Получение списков для обмена пленными
9 мая представители Украины в Трехсторонней контактной группе получили от боевиков так называемых “ДНР” и “ЛНР” списки для обмена пленными.
Как рассказала представитель украинской делегации в ТКГ Татьяна Иванова, началась подготовительная работа.
Подробнее о получении списков для обмена пленными читайте в материале Фактов ICTV.