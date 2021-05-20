Стороны ТКГ во время консультации в формате видеоконференции гарантировали безопасность для открытия контрольных пунктов въезда-выезда Счастье и Золотое.

Координатор гуманитарной подгруппы Тони Фриш посетит эти КПВВ, чтобы проверить выполнение условий.

Кроме того, украинская сторона предложила согласовать план разминирования с графиком проведения ремонтных работ на ключевых объектах критической инфраструктуры вблизи линии разграничения.

Большинство из таких объектов находится на участках, где должно состояться разминирование в соответствии с решением лидеров Нормандской четверки по итогам Парижского саммита в декабре 2019 года.

Стороны согласились, что меры должны отработать во время следующих консультаций рабочей подгруппы ТКГ по вопросам безопасности.

– Украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения удерживаемых в связи с конфликтом лиц и принимает все необходимые меры для этого. К сожалению, наши предложения не имеют должной реакции российской стороны, – сообщает украинская сторона в ТКГ.

Мероприятия, на которых настаивает украинская делегация:

соблюдение режима прекращения огня и совершенствование координационного механизма реагирования на его нарушения;

полный и безусловный доступ Общества Красного Креста и других международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам;

освобождение удерживаемых лиц;

разблокировка российской стороной работы КПВВ;

обеспечение надежного и безопасного доступа миссии ОБСЕ ко всей территории Украины с целью выполнения своего мандата;

создание как можно скорее международной группы экспертов в трехстороннем формате Украина-Россия-ОБСЕ для оценки экологических рисков от неконтролируемого затопления шахт на временно оккупированных территориях.

Получение списков для обмена пленными

9 мая представители Украины в Трехсторонней контактной группе получили от боевиков так называемых “ДНР” и “ЛНР” списки для обмена пленными.

Как рассказала представитель украинской делегации в ТКГ Татьяна Иванова, началась подготовительная работа.

Подробнее о получении списков для обмена пленными читайте в материале Фактов ICTV.