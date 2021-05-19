В Раде зарегистрировали закон о местном народовластии — что он предусматривает

19 мая в Верховной Раде зарегистрировали законопроект О местном референдуме. Сделали это группа народных избранников совместно с первым заместителем председателя парламента Русланом Стефанчуком.

По словам Стефанчука, сейчас возникла насущная необходимость подготовки и проведения местного референдума в Украине.

— Со времени потери в 2012 году силы закона О всеукраинском и местном референдумах в стране, институт референдума представлен фрагментарно, — упоминается лишь в отдельных законодательных актах, а по процедурным аспектам образовался правовой вакуум, — говорит он.

Согласно документу о народовластии, предметом референдума могут быть вопросы:

утверждение программы развития территориальной общины;

досрочное прекращение полномочий председателя местного совета;

другие вопросы, касающиеся территориальной общины и ее руководителей.

В то же время не могут быть предметом референдума:

вопросы всеукраинского народовластия;

вопросы, противоречащие положениям Конституции и законам;

вопросы, нарушающие или несущие угрозу государственному суверенитету и территориальной целостности Украины;

вопросы, касающиеся изменений местных бюджетов, тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

На местный референдум может выноситься только один вопрос.

Инициировать его проведения могут минимум 10% избирателей определенной территориальной общины.

Кроме того, местный референдум на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей возможно провести только через три года с момента их возвращения под контроль Украины.

Зеленский подписал закон о референдуме

8 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме.

Согласно документу, народ имеет право самостоятельно и без участия политиков заниматься государственными вопросами и участвовать в управлении страной.

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