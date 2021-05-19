В Раде зарегистрировали закон о местном народовластии — что он предусматривает

19 мая в Верховной Раде зарегистрировали законопроект О местном референдуме. Сделали это группа народных избранников совместно с первым заместителем председателя парламента Русланом Стефанчуком.
По словам Стефанчука, сейчас возникла насущная необходимость подготовки и проведения местного референдума в Украине.
— Со времени потери в 2012 году силы закона О всеукраинском и местном референдумах в стране, институт референдума представлен фрагментарно, — упоминается лишь в отдельных законодательных актах, а по процедурным аспектам образовался правовой вакуум, — говорит он.
Согласно документу о народовластии, предметом референдума могут быть вопросы:
- утверждение программы развития территориальной общины;
- досрочное прекращение полномочий председателя местного совета;
- другие вопросы, касающиеся территориальной общины и ее руководителей.
В то же время не могут быть предметом референдума:
- вопросы всеукраинского народовластия;
- вопросы, противоречащие положениям Конституции и законам;
- вопросы, нарушающие или несущие угрозу государственному суверенитету и территориальной целостности Украины;
- вопросы, касающиеся изменений местных бюджетов, тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
На местный референдум может выноситься только один вопрос.
Инициировать его проведения могут минимум 10% избирателей определенной территориальной общины.
Кроме того, местный референдум на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей возможно провести только через три года с момента их возвращения под контроль Украины.
Зеленский подписал закон о референдуме
8 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме.
Согласно документу, народ имеет право самостоятельно и без участия политиков заниматься государственными вопросами и участвовать в управлении страной.
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