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Факты / Украина / Политика
Софія Зінов'єва |

Украина усилит линию российско-украинской границы

Держприкордонслужба

Кабинет министров принял решение об усилении границы с Россией и перебрасывает средства, запланированные на инженерно-техническое обустройство украинско-молдавской границы.

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Теперь они будут использованы для усиления российско-украинской границы, а также территорий, находящихся вблизи временно оккупированного Крыма.

Соответствующее распоряжение 19 апреля подписал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Согласно плану, на границе с РФ должны создать новые пограничные подразделения, обустроить границу современной техникой для наблюдения и сигнализации, а также создать системы земляных сооружений и опорных пунктов.

Провокации на границе с РФ

По данным The New York Times, которые издание получило от Пентагона, неподалеку украинской границы остаются 80 тыс. российских военных.

РФ отвела от Украины лишь несколько тысяч военнослужащих, остальные подразделения, а также тяжелая военная техника остаются неподалеку линии госграницы.

Источник: Кабмин

Фото: Госпогранслужба

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