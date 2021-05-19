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Факты / Украина / Политика
Марія Степанюк |

Украинцев из сектора Газа эвакуируют в течение 48 часов — Кулеба

Дмитрий Кулеба

Граждан Украины, которые изъявили желание покинуть сектор Газа, эвакуируют в течение 48 часов.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время заседания Кабмина.

Также он отметил, что Украина договорилась о зеленом коридоре для вывоза своих граждан через Египет добавив, что из-за эскалации конфликта между Израилем и палестинцами существует реальная угроза жизни и здоровью наших соотечественников.

— Из 1 600 граждан 127 уже изъявили желание вернуться на родину. Также обратились граждане Молдовы, Беларуси и двух стран-членов ЕС. Посольство Украины в Израиле составило списки заинтересованных в эвакуации.

Мы уже договорились с властями Израиля и Палестинской автономии о зеленом коридоре для эвакуации, уже отработали организационные вопросы с властями Египта, и на данный момент во исполнение поручения президента Украины принято решение об осуществлении такой эвакуации в кратчайшие сроки путем вывоза наших граждан с территории сектора Газа на территорию Египта и организации соответствующего авиарейса за счет средств резервного фонда бюджета Украины, — отметил Кулеба.

Он добавил, что наших граждан вывезут из сектора Газа в Египет, а затем будет организован авиарейс. Эвакуация состоится в течение 48 часов.

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18 мая президент Украины Владимир Зеленский поручил помочь гражданам страны с эвакуацией из сектора Газа. Соответствующее распоряжение было адресовано Министерству иностранных дел Украины.

Фото: УНИАН

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