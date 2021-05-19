Укрпочта отключает терминалы посторонних банков в своих отделениях — Смелянский

С 19 мая Укрпочта отключит все терминалы посторонних банков в своих отделениях. Теперь в них будут стоять только собственные терминалы.

Там, где их пока нет, можно будет получить услуги через наличные средства. Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский.

Такое решение он объяснил тем, что Пенсионный фонд и управления соцзащиты принудительно переводят пенсионеров на обслуживание в банках.

— Мы создаем горячую линию (044) 354-52-73 или pv@ukrposhta.ua для клиентов, которых заставляют открывать банковские счета, и после сбора информации будем подавать коллективный иск против должностных лиц, нарушающих Конституцию и Уголовный кодекс Украины. Все, кого заставляют перейти на банк для получения пенсий и субсидий, могут обратиться по этому телефону или e-mail, — написал Смелянский в Facebook.

Вместе с тем, Игорь Смелянский добавил, что считает принудительный перевод пенсионеров на обслуживание в банках нарушением ст. 46 Конституции Украины и ст. 355 Уголовного кодекса.

— Граждане имеют право на социальную защиту в старости и в других случаях, предусмотренных законом. Это право гарантируется общеобязательным государственным социальным страхованием за счет страховых взносов, в том числе граждан (ст. 46 Конституции Украины). Значит, владельцами пенсионных средств являются, в частности, граждане, и любые действия, направленные на принуждение или ограничения, связанные с получением пенсионных выплат, являются преступлением (ст. 355 Уголовного кодекса), — добавил он.

Перевод пенсий на карточки

1 апреля Кабинет министров принял постановление, которое предусматривает, что с 1 сентября украинские пенсионеры будут получать пенсии на банковскую карту, а не через Укрпочту.

Пенсионеры, которые еще не выбрали себе банк, смогут это сделать до 1 сентября 2021 года. Вместе с тем позже премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что украинских пенсионеров не будут обязывать получать пенсию на карточку.

По его словам, переход будет происходить постепенно.

Фото: Укрпочта