19 мая 2021 года Верховная Рада Украины проведет пленарное заседание, в ходе которого рассмотрит в первом и втором чтении ряд законопроектов.

На повестке дня для рассмотрения в первом чтении — проекты законов о налогообложении доходов от организации и проведения азартных игр, о защите прав потребителей относительно гарантийных обязательств в электронном виде и о защите медиков, пострадавших от коронавируса.

Также они рассмотрят внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу идентификации и регистрации животных, а также документ о десоветизации законодательства Украины.

Во втором чтении нардепы проголосуют за законопроекты о ввозе пестицидов на таможенную территорию страны и об обеспечении независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Также в документе указаны вопросы ратификации, в частности, проект о выходе из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей.

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Заседание Верховной Рады

В течение недели с 18 по 21 мая 2021 года Верховная Рада Украины проведет ряд пленарных заседаний.

На них парламентарии проголосуют за законопроекты. Во вторник, 18 мая, нардепы уже решили кадровые вопросы и уволили нескольких министров правительства.

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