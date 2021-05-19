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Факты / Украина / Политика
Людмила Грубник |

Заседание Верховной Рады 19 мая: онлайн-трансляция

Верховная Рада

19 мая 2021 года состоится заседание Верховной Рады Украины. Оно традиционно начнется в 10.00.

На повестку дня депутаты вынесли более 100 вопросов для рассмотрения в первом и втором чтении.

В первом чтении они рассмотрят документы относительно совершенствования механизмов вывода банков с рынка и удовлетворения требований кредиторов этих банков и об использовании имущества ликвидируемых коммунальных учреждений среднего образования в сельской местности.

Также в плане — законопроекты об антидопинговой деятельности в спорте и об усилении защиты прав работников.

Во втором чтении народные депутаты будут рассматривать документы о статусе национального и эффективного управления учреждениями образования и государственным имуществом, а также об имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права.

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Заседание Верховной Рады

Во время заседания 18 мая 2021 года Верховная Рада Украины рассмотрела ряд кадровых вопросов.

В частности, нардепы уволили главу Минздрава Максима Степанова.

Подробнее о заседании Верховной Рады Украины читайте на Фактах ICTV.

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