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Факты / Украина
Каріна Зуєва |

Наша гордость и сокровище: Зеленский поделился фото в вышиванке

Наша гордость и сокровище: Зеленский поделился фото в вышиванке

В честь Дня вышиванки президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская поделились праздничными фотографиями.

На снимке Владимир Зеленский предстал в вышиванке с вышитым воротником. Первая леди Украины одела рубашку с квадратным декольте и бордовую юбку.

— Наша гордость, наш символ и сокровище. С Днем вышиванки, — написал президент в Instagram.

Елена Зеленская подчеркнула, что такая вишиванка с квадратным вырезом и черно-красным орнаментом характерна для Днепропетровской области, где родилась она и ее бабушка Шура.

Символика украинских вышиванок

В праздник вышиванки многие люди надевают рубашки или платья, украшенные орнаментом или цветами.

Создавая собственноручно вышиванку или покупая ее, некоторые тщательно подбирают орнаменты и цвета, ведь узоры могут носить в себе глубокий смысл. Что означает символика украинских вышиванок — читайте на Фактах ICTV.

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