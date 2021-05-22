В Киеве белорусский активист Петр Маркелов пытался перебросить на территорию посольства Беларуси несколько мешков с навозом. За такую демонстрацию его задержали.

Так, с помощью такой акции мужчина хотел привлечь внимание к событиям, которые происходят в Беларуси. В частности, к загадочной смерти политзаключенного Витольда Ашуркова.

Ашурков получил пять лет колонии за участие в протестах против режима Лукашенко. Однако 22 мая 50-летний мужчина внезапно умер вследствие якобы остановки сердца.

Поэтому работники Нацгвардии задержали Маркелова возле посольства в Киеве. Они повалили активиста на землю и надели ему наручники.

Кроме того, один из гвардейцев кричал мужчине, что его депортируют за нарушение общественного порядка.

Но, как пытался объяснить Маркелов, это был протест против посольства и белорусских властей, а не против Украины.

По его словам, в Беларуси по улице Акрестина прошло 50 тыс. граждан.

Протесты в Беларуси

Летом 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы. По их результатам победу снова одержал Александр Лукашенко.

После объявления результатов страну охватили акции протеста. В частности, возмущенные белорусы вышли на мирные митинги, против которых власти применяли силу и массово задерживали людей.

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