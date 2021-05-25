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Факты / Украина
Анастасія Рогожінська |

Оккупанты пустили две ракеты в поселке Северное Донецкой области

Обстріли на Донбасі в смт. Північне

24 мая оккупанты обстреляли поселок городского типа Северное. Так, боевики пустили две ракеты с противотанкового ракетного комплекса Фагот. Потерпевших в результате вражеского обстрела нет.

По информации Десятой горно-штурмовой бригады, в 18.25 тихую идиллию городка грубо и неотвратимо нарушило два мощных взрыва.

— С террикона шахты 6/7 в Горловке, который превратили в военное сооружение российско-оккупационные войска, сумасшедший расчет ПТРК Фагот пустил две ракеты, — сообщают военнослужащие.

В частности, первая ракета попала на территорию гаражного кооператива, а другая — на одну из улиц, рядом с домом.

  • Обстрелы на Донбассе: оккупанты пустили две ракеты в поселке Северное
  • Обстрелы на Донбассе: оккупанты пустили две ракеты в поселке Северное
  • Обстрелы на Донбассе: оккупанты пустили две ракеты в поселке Северное
  • Обстрелы на Донбассе: оккупанты пустили две ракеты в поселке Северное
  • Обстрелы на Донбассе: оккупанты пустили две ракеты в поселке Северное
  • Обстрелы на Донбассе: оккупанты пустили две ракеты в поселке Северное
  • Обстрелы на Донбассе: оккупанты пустили две ракеты в поселке Северное
  • Обстрелы на Донбассе: оккупанты пустили две ракеты в поселке Северное
  • Обстрелы на Донбассе: оккупанты пустили две ракеты в поселке Северное
  • Обстрелы на Донбассе: оккупанты пустили две ракеты в поселке Северное
Оккупанты пустили две ракеты в поселке Северное Донецкой области / 5 фотографий

В результате обстрела повреждена одна из частных территорий. В частности, обнаружили выбиты стекла, избитый забор и двери гаража.

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Обстрелы на Донбассе

В районе проведения ООС за прошедшие сутки зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.

Так, в результате обстрела позиций украинских защитников один воин получил осколочное ранение. Состояние его здоровья — удовлетворительное.

В частности, боевики открывали огонь вблизи Авдеевки, Новгородского, Гранитного и Светлодарска.

Подробнее о ситуации на Донбассе — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Десятая горно-штурмовая бригада
Фото: Десятая горно-штурмовая бригада

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