В связи с прекращением авиасообщения с Беларусью с 00 ч. 00 мин. 26 мая Укрпочта будет доставлять посылки наземным автотранспортом.

Продолжение предоставления почтовых услуг в направлениях из и в Беларусь в Укрпочте объясняют членством во Всемирном почтовом союзе.

Укрпочта также предоставит возможность Белпочте отправлять посылки украинским клиентам.

Кроме того, предприятие обеспечит транзит отправлений других почт мира в Беларусь наземным транспортом.

– Укрпочта продолжит выполнение совместного проекта по Windrose Airlines для международного мобильного маркетплейсу Joom, в пределах которого выполняются регулярные грузовые чартерные рейсы из Гонконга в Киев с последующей транспортировкой части отправлений для Молдовы и Беларуси, – объясняют на предприятии.

В АО Укрпочта предупреждают, что из-за прекращения авиасообщений возможны изменения в сроках доставки отправлений в Беларусь.

По информации предприятия, ежемесячно из Украины в Беларусь отправлялось до 10 тыс. посылок, мелких пакетов, писем и почти такое же количество отправлений поступало из Украины.

Прекращение авиасообщения с Беларусью

25 мая Кабмин во время внеочередного заседания принял решение о прекращении авиасообщения с Беларусью с 00 час. 00 мин. 26 мая.

В связи с этим украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается осуществлять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Такое решение правительство приняло потому, что 23 мая в Минске с применением истребителя МиГ-29 экстренно посадили самолет авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, якобы из-за поступления сигнала о заминировании, когда борт пролетал над Беларусью.

После того, как самолет сел в аэропорту Минска задержали основателя белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был среди пассажиров рейса.

Накануне власти объявили Протасевича в межгосударственный розыск и даже просила Польшу выдать его для привлечения к уголовной ответственности в качестве обвиняемого по делу о массовых беспорядках в Беларуси.