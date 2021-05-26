PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина
Наташа Тарчевська |

Под Авдеевкой снайпер ранил украинского военного

Под Авдеевкой снайпер ранил украинского военного

Утром 26 мая в районе проведения ООС на Донбассе боевики ранили украинского военнослужащего.

Российские наемники открыли огонь из снайперского оружия в районе Авдеевки.

По данным штаба, раненый военный получил первую медицинскую помощь, сейчас его состояние удовлетворительное.

Также 26 мая в обстрел попали украинские позиции в районе Павлополя, после чего военные открыли огонь в ответ.

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня.

О действиях вооруженных формирований РФ украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Нарушение тишины в Донбассе

Только за минувшие выходные, 21-23 мая, на Донбассе зафиксировали более 800 нарушений режима прекращения огня.

В отчете, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине, отмечается, что большинство (601) нарушений произошло в Донецкой области.

В Луганской области зафиксировали 235 нарушений.

Источник: Штаб ООС

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка