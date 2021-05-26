Под Авдеевкой снайпер ранил украинского военного

Утром 26 мая в районе проведения ООС на Донбассе боевики ранили украинского военнослужащего.

Российские наемники открыли огонь из снайперского оружия в районе Авдеевки.

По данным штаба, раненый военный получил первую медицинскую помощь, сейчас его состояние удовлетворительное.

Также 26 мая в обстрел попали украинские позиции в районе Павлополя, после чего военные открыли огонь в ответ.

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня.

О действиях вооруженных формирований РФ украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Нарушение тишины в Донбассе

Только за минувшие выходные, 21-23 мая, на Донбассе зафиксировали более 800 нарушений режима прекращения огня.

В отчете, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине, отмечается, что большинство (601) нарушений произошло в Донецкой области.

В Луганской области зафиксировали 235 нарушений.