Под Авдеевкой снайпер ранил украинского военного

Утром 26 мая в районе проведения ООС на Донбассе боевики ранили украинского военнослужащего.
Российские наемники открыли огонь из снайперского оружия в районе Авдеевки.
По данным штаба, раненый военный получил первую медицинскую помощь, сейчас его состояние удовлетворительное.
Также 26 мая в обстрел попали украинские позиции в районе Павлополя, после чего военные открыли огонь в ответ.
За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня.
О действиях вооруженных формирований РФ украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.
Нарушение тишины в Донбассе
Только за минувшие выходные, 21-23 мая, на Донбассе зафиксировали более 800 нарушений режима прекращения огня.
В отчете, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине, отмечается, что большинство (601) нарушений произошло в Донецкой области.
В Луганской области зафиксировали 235 нарушений.