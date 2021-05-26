Погода на 26 мая в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода 26 мая в Украине будет жаркой, в некоторых областях ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Ветер юго-западный, его скорость достигнет 7-12 м/с.

Подробнее о погоде в Украине 26 мая — в материале Фактов ICTV.

На Востоке во всех областях жара и солнце: ночная температура до 12°, днем ​​до 26°.

На Западе тепло, на Ивано-Франковщине и Буковине ожидаются дожди: дневная температура составит до 22°, ночью до 11°.

На Юге традиционно жарче всего: синоптики прогнозируют, что днем ​​термометры покажут до 27°, ночью до 14°.

На Севере преимущественно солнце, дожди пройдут в Черниговской, Житомирской и Киевской областях: днем ​​местами до 22°, ночью до 12°.

В Центре солнечно и без осадков: ночью до 12°, днем ​​до 25°.

В Киеве синоптики прогнозируют дожди с грозами: до 22° днем, вечером столбик термометра опустится до 12°.

Погода в мае

Согласно прогнозам синоптиков, погода в мае в Украине будет ожидаемо теплой.

Средняя месячная температура прогнозируется на уровне 15-18°, в горах — 11-13°.

Эти показатели на 1-1,5° выше средних многолетних значение.