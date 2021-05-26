Украинская правда сменила владельца

Редактор-основатель интернет-издания Украинская правда Алена Притула и генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала объявили о соглашении, по условиям которой 100% корпоративных прав на издание Украинская правда и все его активы переходят к группе Dragon Capital.

Алена Притула и Томаш Фиала договорились о том, что политика редакции Украинской правды, а также стиль и подход к работе не изменятся.

— Главный редактор издания Севгиль Мусаева продолжит работать в том же формате, что и раньше, в тесном сотрудничестве с Аленой Притулой, которая и в дальнейшем будет выполнять обязанности редактора-основателя. — Мы продолжим практику невмешательства собственника в редакционную политику УП по аналогии с проектом НВ. Рады анонсировать подписание соответствующего документа, который будет в свободном доступе на сайте Украинской правды, — сказал Томаш Фиала. — На протяжении 21 года существования Украинской правды для нашей команды на первом месте были интересы читателя и украинского общества. Этот принцип является для нас незыблемым и главным, мы и в дальнейшем будем придерживаться его в нашей работе. Редакционное соглашение с новым владельцем УП закрепляет это на бумаге — заявила Севгиль Мусаева.

Dragon Capital и свобода слова в Украине

Компания Dragon Capital является крупнейшей инвестиционной компанией Украины, которая предоставляет инвестиционно-банковские и брокерские услуги для корпоративных и частных клиентов.

В 2007-2017 годах миноритарным пакетом Dragon Capital владел Goldman Sachs, один из крупнейших мировых банков.

Для компании инвестиция в издание Украинская правда — это еще один шаг к поддержке свободных медиа и свободы слова в стране. В Dragon Capital верят в большие перспективы цифровых медиа как успешного бизнеса, популярность которых будет расти и в будущем.

Dragon Capital имеет богатый опыт, который накапливался в процессе инвестиций в цифровые медиа и другие смежные отрасли.

Дополнительные инвестиции в продукт и инфраструктуру Украинской правды помогут изданию стать еще более интересным для читателя и укрепить его лидерские позиции на рынке.

Редакция НП, еще одного медиа-проекта группы компаний Dragon Capital, продолжит свою работу в обычном режиме, который никоим образом не будет влиять на работу редакции УП, сообщают в издании.

Томаш Фиала дал прогноз курса в Украине на 2021.

Источник: Dragon Capital, Украинская правда