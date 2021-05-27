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Факты / Украина
Вікторія Гірко |

Военные, танки и ракетные системы: РФ все еще удерживает свои силы на границе и в Крыму

російська техніка

Вдоль украинской границы и во временно оккупированном Крыму до сих пор находятся до 100 тыс. российских военнослужащих.

Такие цифры озвучил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ.

— Россия отвела лишь небольшую часть своих сил, размещенных возле границы с Украиной и на временно оккупированных территориях. Вдоль границы и в Крыму находятся до 100 тыс. военнослужащих РФ, до 1,3 тыс. танков, до 3,7 тыс. бронированных машин, до 1,3 тыс. артиллерийских систем и до 380 ракетных систем, — рассказал он.

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Также Евгений Цымбалюк отметил, что наращивание Россией войск возле украинской границы свидетельствует о неизменном намерении РФ подпитывать дальше начатый ею вооруженный конфликт с Украиной.

Российские войска на границе

Накануне главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявлял, что Россия продолжает удерживать около 80 тыс. личного состава и значительное количество вооружения и военной техники возле различных участков границы с Украиной.

Кроме того, по его словам, в Азово-Черноморском регионе все еще остаются корабли и катера, переброшенные на усиление российской группировки с Северного флота и Каспийской флотилии.

Источник: Укринформ

Фото: Depositphotos

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