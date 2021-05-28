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Факты / Украина
Марія Степанюк |

Похолодание до +7 ночью и грозы: прогноз погоды в Украине на 29 мая (КАРТА)

Погода ICTV

Погода в Украине 29 мая будет дождевой и с грозами, а тепло пойдет на спад. Также довольно прохладно будет ночью в большинстве областей.

Холоднее всего будет на Западе, где синоптики прогнозируют от +15 до +19 градусов днем, а ночью температура опустится до +7.

На Севере столбик термометра поднимется до +21 днем, а ночью опустится до +12.

Грозы и шквалы прогнозируют и на Юге Украины со средней температурой от +20 до +24 градусов днем, а ночью она опустится до +13. Дождливо и в центральной части Украины: днем ​​до +25 и ночью до +16.

На Востоке тоже ожидаются дожди с грозами. Днем столбик термометра поднимется до +28, а ночью опустится до +13.

прогноз погоди 29 травня

Прогноз ООН

Всемирная метеорологическая организация (WMO) ООН прогнозирует рекордно теплый год с вероятностью 90% в пятилетний срок.

В самый жаркий год температура с 40% вероятностью может превысить доиндустриальный уровень на 1,5 градуса.

Сейчас самым жарким годом считают 2016 год, однако в 2025 году ситуация может в корне измениться.

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