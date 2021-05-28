Украина закроет воздушное пространство для зарегистрированных в Беларуси самолетов

Зарегистрированные в Беларуси воздушные суда будут лишены права на пользование воздушным пространством Украины.
Такой запрет начнет действовать уже с 00.00 субботы, 29 мая.
Выполнение этого поручения правительство возложило на Мининфраструктуры и Украэрорух.
— Ограничение полетов в воздушном пространстве Беларуси и транзитных перелетов для белорусских компаний — это необходимые шаги для обеспечения безопасности авиации и пассажиров, — подчеркнул министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Сейчас Кабмин нарабатывает оперативные решения для того, чтобы привлечь в Украину новые транзитные авиамаршруты, рассчитывая на поддержку международных партнеров.
Закрытие авиасообщения с Беларусью
Начиная с 26 мая, Украина закрыла авиасообщение с Беларусью.
Украинским авиакомпаниям и самолетам также запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси.
Ограничения на полеты в белорусском воздушном пространстве также ввели в Евросоюзе.
Причиной стало скандальное задержание в аэропорту Минска оппозиционного активиста Романа Протасевича.
Источник: Министерство инфраструктуры Украины