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Факты / Украина
Наташа Тарчевська |

Украина закроет воздушное пространство для зарегистрированных в Беларуси самолетов

літак

Зарегистрированные в Беларуси воздушные суда будут лишены права на пользование воздушным пространством Украины.

Такой запрет начнет действовать уже с 00.00 субботы, 29 мая.

Выполнение этого поручения правительство возложило на Мининфраструктуры и Украэрорух.

— Ограничение полетов в воздушном пространстве Беларуси и транзитных перелетов для белорусских компаний — это необходимые шаги для обеспечения безопасности авиации и пассажиров, — подчеркнул министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Сейчас Кабмин нарабатывает оперативные решения для того, чтобы привлечь в Украину новые транзитные авиамаршруты, рассчитывая на поддержку международных партнеров.

Украина закроет воздушное пространство для зарегистрированных в Беларуси самолетов

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Закрытие авиасообщения с Беларусью

Начиная с 26 мая, Украина закрыла авиасообщение с Беларусью.

Украинским авиакомпаниям и самолетам также запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси.

Ограничения на полеты в белорусском воздушном пространстве также ввели в Евросоюзе.

Причиной стало скандальное задержание в аэропорту Минска оппозиционного активиста Романа Протасевича.

Источник: Министерство инфраструктуры Украины

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