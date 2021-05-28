Как работают и сколько получают охранники первых лиц государства — история Максима Романчука

Первые лица государства всегда находятся под бдительной охраной. Поэтому рядом с ними нередко можно заметить человека в темных очках, который отвечает за их безопасность.

Как защищают президентов во время нападения, сколько зарабатывает телохранитель первых лиц государства, а также о других нюансах работы — читайте в эксклюзивном интервью Максима Романчука проекту Оксиген и журналисту Фактів тижня Артему Куле.

Максим Романчук в свое время был охранником трех предыдущих президентов Украины: Виктора Ющенко, Виктора Януковича и Петра Порошенко, а сейчас охраняет председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Секреты костюма, черная папка и зонтик

Максим Романчук говорит, что размер пиджака у охранника всегда немного больше, чем самого костюма, поскольку под ним есть полимерный бронежилет второй защиты весом около 2 кг, который защищает от пули пистолета и ножа.

Некоторые особенности имеет и галстук, на котором делают надрез сзади или на липучке. Таким образом охранников ограждают от травм, если их схватят за галстук.

Еще один неотъемлемый атрибут охранника — наушник, с помощью которого вся смена, которая задействована в работе, получает информацию. Но сообщения передают с использованием кодовой таблицы, чтобы устранить возможность постороннего вмешательства.

Бронепапка — еще одна вещь, без которой не обходятся охранники. Внутри нее есть металлические или сейчас используют керамические пластины, которые гарантируют в закрытом виде безопасность от многих видов нарезного автоматического оружия. Она всегда находится ближе к человеку, которого охраняют, чтобы в случае необходимости папкой можно было его накрыть.

Еще одним интересным элементом является зонтик, который можно заметить даже, когда нет дождя. Эффективным он считается, когда нужно защитить человека от снайпера на большом расстоянии. Кроме того, у таких зонтов есть карбоновый усилитель, которым можно нанести удар.

Зарплата телохранителя

Средняя заработная плата у сотрудника государственной охраны стартует от 15-16 тыс. грн и выше. Заработать $100 он может примерно за двое-трое суток.

Худший случай для охранника

По словам Максима Романчука, хуже всего — это когда ты не способен защитить человека, которого охраняешь, спасти ему, а затем и себе жизнь.

— Результат наших действий — это когда человек, которого ты охраняешь, в безопасности, а мы здоровы и выполняем свои обязанности. Вот это наш показатель. Со временем отмирает инстинкт самосохранения, поскольку свою жизнь ты должен отдать за кого-то. И это должно стать твоим правилом жизни, — делится охранник.

В то же время он убежден, что главное на работе — это драйв, наличие неожиданных ситуаций, решение каких-то задач и постоянное движение и адаптация к изменениям.

Сегодня Максим Романчук уже достиг того уровня, когда сам учит своей профессии. И его главная задача как инструктора не только научить защищать и стрелять, но и научить думать. Ведь профессиональный телохранитель — это не только сила, но и аналитика.

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Автор: Артем Куля