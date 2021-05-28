Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина
Вікторія Гірко |

Как работают и сколько получают охранники первых лиц государства — история Максима Романчука

Как работают и сколько получают охранники первых лиц государства — история Максима Романчука

Первые лица государства всегда находятся под бдительной охраной. Поэтому рядом с ними нередко можно заметить человека в темных очках, который отвечает за их безопасность.

Как защищают президентов во время нападения, сколько зарабатывает телохранитель первых лиц государства, а также о других нюансах работы — читайте в эксклюзивном интервью Максима Романчука проекту Оксиген и журналисту Фактів тижня Артему Куле.

Максим Романчук в свое время был охранником трех предыдущих президентов Украины: Виктора Ющенко, Виктора Януковича и Петра Порошенко, а сейчас охраняет председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Секреты костюма, черная папка и зонтик

Максим Романчук говорит, что размер пиджака у охранника всегда немного больше, чем самого костюма, поскольку под ним есть полимерный бронежилет второй защиты весом около 2 кг, который защищает от пули пистолета и ножа.

Некоторые особенности имеет и галстук, на котором делают надрез сзади или на липучке. Таким образом охранников ограждают от травм, если их схватят за галстук.

Еще один неотъемлемый атрибут охранника — наушник, с помощью которого вся смена, которая задействована в работе, получает информацию. Но сообщения передают с использованием кодовой таблицы, чтобы устранить возможность постороннего вмешательства.

Бронепапка — еще одна вещь, без которой не обходятся охранники. Внутри нее есть металлические или сейчас используют керамические пластины, которые гарантируют в закрытом виде безопасность от многих видов нарезного автоматического оружия. Она всегда находится ближе к человеку, которого охраняют, чтобы в случае необходимости папкой можно было его накрыть.

Как работают и сколько получают охранники первых лиц государства — история Максима Романчука

Еще одним интересным элементом является зонтик, который можно заметить даже, когда нет дождя. Эффективным он считается, когда нужно защитить человека от снайпера на большом расстоянии. Кроме того, у таких зонтов есть карбоновый усилитель, которым можно нанести удар.

Зарплата телохранителя

Средняя заработная плата у сотрудника государственной охраны стартует от 15-16 тыс. грн и выше. Заработать $100 он может примерно за двое-трое суток.

Худший случай для охранника

По словам Максима Романчука, хуже всего — это когда ты не способен защитить человека, которого охраняешь, спасти ему, а затем и себе жизнь.

— Результат наших действий — это когда человек, которого ты охраняешь, в безопасности, а мы здоровы и выполняем свои обязанности. Вот это наш показатель. Со временем отмирает инстинкт самосохранения, поскольку свою жизнь ты должен отдать за кого-то. И это должно стать твоим правилом жизни, — делится охранник.

В то же время он убежден, что главное на работе — это драйв, наличие неожиданных ситуаций, решение каких-то задач и постоянное движение и адаптация к изменениям.

Сегодня Максим Романчук уже достиг того уровня, когда сам учит своей профессии. И его главная задача как инструктора не только научить защищать и стрелять, но и научить думать. Ведь профессиональный телохранитель — это не только сила, но и аналитика.

Проект Оксиген

YouTube-проект Оксиген — это канал авторской журналистики команды итоговой программы Факти тижня. 100 хвилин на ICTV.

Он призван помогать прорваться сквозь медийный шум и понять, что на самом деле движет событиями в мире и нашей жизни. Больше материалов проекта можно посмотреть на YouTube-канале по ссылке.

Автор: Артем Куля

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка