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Факты / Украина
Абрамова Юлія |

В США умер Почетный консул Украины Богдан Федорак

Почесний консул України Богдан Федорак

Богдан Федорак, который с 2001 года был почетным консулом Украины в США, умер в Детройте.

О причинах его смерти не сообщают.

— С глубокой скорбью восприняли известие о кончине Почетного консула Украины в г. Детройт Богдана Федорака. Выражаем соболезнование семье, друзьям и близким господина Богдана, — говорится в сообщении посольства Украины в США.

— Помним его как общественного деятеля, президента Краевого исполнительного комитета Украинского конгрессного комитета Америки, президента Украинского Культурного центра “Уоррен” штата Мичиган, вице-президента Украинской-Американского Фонда Свободы, — заявили в посольстве Украины в США.

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