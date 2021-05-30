Богдан Федорак, который с 2001 года был почетным консулом Украины в США, умер в Детройте.

О причинах его смерти не сообщают.

— С глубокой скорбью восприняли известие о кончине Почетного консула Украины в г. Детройт Богдана Федорака. Выражаем соболезнование семье, друзьям и близким господина Богдана, — говорится в сообщении посольства Украины в США.

— Помним его как общественного деятеля, президента Краевого исполнительного комитета Украинского конгрессного комитета Америки, президента Украинского Культурного центра “Уоррен” штата Мичиган, вице-президента Украинской-Американского Фонда Свободы, — заявили в посольстве Украины в США.

В Таиланде умер Посол Украины Андрей Бешта. Он работал в Таиланде, а с 2017 года — в Лаосе по совместительству. Также известно, что Андрей Бешта вручал верительные грамоты президенту Мьянмы.