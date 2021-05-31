В первый день лета, 1 июня, на Востоке, в Центре и на Юге синоптики прогнозируют дожди с грозами. Обойдут осадки Север и Запад страны.
Ветер будет северо-восточным, его скорость будет достигать 7-12 м/с днем и ночью.
Жителям восточных областей 1 июня следует готовиться к грозовым дождям на протяжении суток. Днем температура воздуха будет до +19°, ночью – до +12°.
Понадобятся зонтики и жителям центральных областей. Там будет несколько прохладнее – до +16° днем и до + 11° ночью.
Дожди с грозами прокатятся и на Юге. Днем столбики термометров поднимутся до +18°, ночью – до +14°.
На Севере осадков не ожидается. Дневная температура составит +16°, ночная – +7°.
На Западе будет облачно. Днем термометры покажут до +15° днем, ночью – до +7°.
В Киеве также дождей не предвидится. Днем температура воздуха в столице составит +15°, ночью – +6°.
Погода в Украине на неделю
Погода в Украине до 4 июня 2021 года будет довольно нестабильной – на смену грозовым дням будут приходить солнечные.
Также синоптики предполагают, что температура воздуха в ближайшие дни значительно повысится.
Ознакомиться с детальным прогнозом в Украине на неделю можно в материале Фактов ICTV.