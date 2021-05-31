В первый день лета, 1 июня, на Востоке, в Центре и на Юге синоптики прогнозируют дожди с грозами. Обойдут осадки Север и Запад страны.

Ветер будет северо-восточным, его скорость будет достигать 7-12 м/с днем и ночью.

Жителям восточных областей 1 июня следует готовиться к грозовым дождям на протяжении суток. Днем температура воздуха будет до +19°, ночью – до +12°.

Понадобятся зонтики и жителям центральных областей. Там будет несколько прохладнее – до +16° днем и до + 11° ночью.

Дожди с грозами прокатятся и на Юге. Днем столбики термометров поднимутся до +18°, ночью – до +14°.

На Севере осадков не ожидается. Дневная температура составит +16°, ночная – +7°.

На Западе будет облачно. Днем термометры покажут до +15° днем, ночью – до +7°.

В Киеве также дождей не предвидится. Днем температура воздуха в столице составит +15°, ночью – +6°.

Погода в Украине на неделю

Погода в Украине до 4 июня 2021 года будет довольно нестабильной – на смену грозовым дням будут приходить солнечные.

Также синоптики предполагают, что температура воздуха в ближайшие дни значительно повысится.

Ознакомиться с детальным прогнозом в Украине на неделю можно в материале Фактов ICTV.