Рада отложила пошлину на ввоз иностранных самолетов украинскими компаниями до 2024 года

Верховная Рада приняла в целом закон о продлении освобождения авиакомпаний от обложения таможенными платежами за ввоз иностранных самолетов. Этот документ будет действовать до 31 декабря 2024 года.

Соответствующий проект закона №5301 поддержали 292 нардепа.

Переходный период касательно перехода авиакомпаний на украинские самолеты связан с невыполнением утвержденного в Стратегии 2016 года строка.

В результате народные избранники решили продлить освобождение от обложения таможенными платежами самолеты массой пустого снаряженного аппарата более 10 тыс. кг, но не более 30 тыс. кг и максимальной пассажировместимостью от 44 до 110 мест. Такое решение будет действовать до 31 декабря 2024 года.

Также Кабмину поручено предусмотреть при составлении госбюджета на 2022 год финансирование Государственной целевой научно-технической программы развития авиационной промышленности на 2021-2030 годы.

Объемов должно хватить для восстановления полномасштабного серийного производства гражданских самолетов в Украине, освоения производства вертолетов, создания условий для сохранения доли рынка авиаперевозок для отечественных производителей.

Читайте В Днепре стартовала первая очередь строительства нового аэродрома

Авиаразвитие в Украине

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине должен ускориться процесс создания национального авиаперевозчика.

По его словам, внутренний авиаперевозчик должен закупать украинские самолеты.

По мнению Шмыгаля, национальная авиакомпания будет способствовать развитию авиастроения и удешевлению билетов на внутренние рейсы.