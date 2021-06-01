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Факты / Украина
Людмила Богданова |

В Украине планируют создать подразделения для расследования детских преступлений

В Украине планируют создать подразделения для расследования детских преступлений

В Украине могут появиться следственные подразделения для расследования преступлений с участием детей. Об этом 1 июня сообщил Гюндуз Мамедов — заместитель генерального прокурора Украины Ирины Венедиктов.

Мамедов заявил, что следователи будут учитывать особенности работы с детьми в конфликте с жертвами преступления и законом. Создание нового органа планируют совместно с главой Национальной полиции Украины Игорем Клименко.

Расследование преступлений против журналистов

25 мая генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о создании специальной платформы для расследования дел против журналистов.

Офис генпрокурора создаст рабочие и межведомственные рабочие группы, где будут обсуждать ход досудебных расследований преступлений против журналистов.

Венедиктова заявила, что намерена изменить ситуацию по безнаказанности преступлений.

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