В Украине могут появиться следственные подразделения для расследования преступлений с участием детей. Об этом 1 июня сообщил Гюндуз Мамедов — заместитель генерального прокурора Украины Ирины Венедиктов.

Мамедов заявил, что следователи будут учитывать особенности работы с детьми в конфликте с жертвами преступления и законом. Создание нового органа планируют совместно с главой Национальной полиции Украины Игорем Клименко.

Плануємо з керівником @NPU_GOV_UA Ігорем Клименком створити слідчі підрозділи з розслідування злочинів за участі дітей. На практиці буде спецслідство, що врахує особливості роботи з дітьми у конфлікті з законом і жертвами. Це наступний етап до створення системи ювенальної юстиції — Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) June 1, 2021

Расследование преступлений против журналистов

25 мая генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о создании специальной платформы для расследования дел против журналистов.

Офис генпрокурора создаст рабочие и межведомственные рабочие группы, где будут обсуждать ход досудебных расследований преступлений против журналистов.

Венедиктова заявила, что намерена изменить ситуацию по безнаказанности преступлений.